Нынешний кризис с Россией - это уже не только об Украине. Под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности, - Блинкен

Демократические страны должны решительно защищать Украину перед российскими угрозами, в том числе потому, что фактически от решения этого кризиса зависит будущее международной безопасности.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 13 января в интервью MSNBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Госсекретарь отметил, что, возможно, кто-то из обычных американцев задает себе вопрос, зачем Вашингтон уделяет столько внимания поддержке суверенитета и территориальной целостности страны, которая находится где-то далеко за океаном.

"Почему мы так решительно выступаем в защиту Украины перед лицом российской агрессии? Вот почему: это гораздо шире вопроса, чем об Украине. Сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности: что какая-то страна не может просто взять и изменить силой границы другой, не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы, что какое-то государство не может претендовать на собственную "сферу влияния" - это пережиток прошлого столетия - и решать за своих соседей. подорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать схожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам", - отметил Блинкен.

Также читайте: Блинкен об агрессии РФ: Мы собрали очень сильную коалицию – теперь все зависит от выбора, который сделает Путин

Госсекретарь также обратил внимание, что действия президента РФ за годы агрессии против Украины дали фактически противоположный эффект и спровоцировали то, что тот хотел предотвратить.

"Может, четверть населения Украины поддерживала членство в НАТО. Сейчас это около 60%. Сам Альянс вынужден был разместить больше сил и вооружения ближе к России - чего РФ не хотела - после ее агрессии против Украины. Расходы на оборону НАТО тоже выросли... Все, что делал президент Путин, привело к совершенно противоположному развитию событий, чем то, которого он хочет", - отметил Блинкен.

"Мы готовы к этому, но готовы и на случай, если произойдет иначе", – отметил он.