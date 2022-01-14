Симптомы "Омикрона" часто похожи на ОРВИ, - Кузин
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
По его словам, новая мутация характерна тем, что очень быстро передается, но и очень быстро угасает.
"Заболевание проходит легче, чем, например, инфицирование "Дельтой". Симптомы "Омикрона" немного отличаются. Речь идет прежде всего о чихании. Оно наиболее распространено. Около 75% людей жалуются на это. Кроме того, общая усталость, головная боль. Температуру фиксируют только в четверти случаев. Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть, больше похоже на протекание ОРВИ", — заметил Кузин.
Он отмечает: несмотря даже на незначительные симптомы заболевания, которые похожи на ОРВИ, тест на коронавирус нужно делать. Ведь заболевание "происходит в период циркуляции СOVID-19".