Две трети войск РФ у границ Украины переброшены из других регионов России, - Пентагон

Приблизительно две трети российских войск, которые сейчас расположены у границ Украины, переброшены из других регионов РФ и находятся вдали от мест постоянной дислокации.

Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона генерал Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На вопрос журналиста, действительно ли Пентагон наблюдает переброску российских войск к границе Украины из восточных регионов РФ, Кирби ответил, что не может утверждать, что все эти части именно из восточных регионов, а не из каких-то других.

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Он сказал, что, по данным минобороны США, только треть российской военной группировки возле границ Украины составляют части, которые находятся в местах своей постоянной дислокации, а остальные две трети переброшены из других военных округов.