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Данные украинцев в безопасности. Пострадали сайты, а не реестры, – Федоров

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Данные украинцев в безопасности. Пострадали сайты, а не реестры, – Федоров
Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала из-за хакерской атаки работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", – написал Федоров.

Он подчеркнул, что приложение "Дія" работало и работает стабильно.

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"Специалисты Минцифры задействованы в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - добавил министр.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    Не тримайте свої персональні дані у таких витворах зелених довбнів як Дія.
    Все що творить команда дебілів - тільки для дебілів.
  • Sophia-Maria Duglass
    Фёдоров , Вы допустили к участию в создании украинских электронных баз российские компании скорее всего умышленно .

    В раше тоже есть министерство цифры , а вот в Словакии такого нет. Так кто кого копирует ?
  • Deodar Revolution
    то, что ты несешь - это понты для приезжих. Если хакнули персональный кабинет на сайте, то получили данные с реестров тоже
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