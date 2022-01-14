Данные украинцев в безопасности. Пострадали сайты, а не реестры, – Федоров

Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала из-за хакерской атаки работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", – написал Федоров.

Он подчеркнул, что приложение "Дія" работало и работает стабильно.

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"Специалисты Минцифры задействованы в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - добавил министр.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.