Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой - Боррель
Об этом сказал Боррель журналистам на встрече министров иностранных дел во Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что такое может произойти. Затрудняюсь сказать [кто за этим стоит]. Я не могу никого обвинять, потому что у меня нет доказательств, но мы можем себе это представить", – рассказал он.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.