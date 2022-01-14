Украина и Грузия станут членами НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако Альянс не устанавливал срок, когда это произойдет.

Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно", – отметил Столтенберг.

Генсек также заверил, что НАТО не пойдет на компромиссы по расширению Альянса и размещению войск в Восточной Европе.

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