Новости

Претензии РФ к НАТО "накопились" с 90-х годов, - Лавров

5 30267
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас потребовала гарантии нерасширения НАТО.

Об этом глава МИД РФ сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, которые давались о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они были грубо выброшены в корзину нашими западными друзьями", - подчеркнул Лавров.

По его словам, НАТО "в течение пяти волн расширения" подошло к границам России, сейчас Альянс якобы активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море вырос многократно.

Также читайте: Лавров заявил, что НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину, Швецию и Финляндию

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Придурок, НАТО було біля кацапських кордонів з 1949 року... По-перше, Аляска, по-друге, Норвегія, яка у НАТО із самого його заснування!
  • Mr Vice President
    С тех времен когда РФ у НАТО просили "ножки буша" на пожрать?
  • vitaliymkua
    Чомусь це не заважає його дочці бути громадянкою країни НАТО. Та й в самого Меріна напевно є схожий паспорт.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости