Претензии РФ к НАТО "накопились" с 90-х годов, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас потребовала гарантии нерасширения НАТО.

Об этом глава МИД РФ сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, которые давались о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они были грубо выброшены в корзину нашими западными друзьями", - подчеркнул Лавров.

По его словам, НАТО "в течение пяти волн расширения" подошло к границам России, сейчас Альянс якобы активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море вырос многократно.

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