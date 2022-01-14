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Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов

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Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

Также запланировано подписание двусторонних документов.

После этого президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    фейс у *********** втомлений. йому б відпочити...
  • Антип61
    Не поспішайте! Ми ще від дев"ятого валу інвестицій з Оману не оговталися!
  • Маркиз
    https://ibigdan.livejournal.com/27839029.html Нехай весь світ зачекає

    https://news.dialog.ua/244173_1642023244 Политики в США :
    "Мы должны начать экстренную переброску военной техники в Украину в масштабах, подобных переброске Ричардом Никсоном в Израиль в 1973 году, включая стрелковое оружие, полезное в партизанской войне…"

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