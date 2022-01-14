Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов
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Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в Украине с рабочим визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.
Также запланировано подписание двусторонних документов.
После этого президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями СМИ.