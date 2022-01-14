МИД Швеции о хакерской атаке на правительственные сайты Украины: Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся. Надо выяснить, кто за этим стоит

Глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу заявила о солидарности Стокгольма с Киевом в связи с кибератакой против правительственных ведомств Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы полностью солидарны с правительством Украины в отношении того, что произошло этим утром, в отношении этой кибератаки. Мы все еще не знаем, кто стоит за этой атакой, поскольку никто не взял на себя ответственность за нее", - заявила Линде перед встречей на уровне глав МИД ЕС в Бресте (Франция).

"Сегодня утром мы получили новости о гибридной атаке в отношении украинских властей. Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся - такого рода гибридных или кибератаках. Конечно, нам нужно узнать, кто несет за это ответственность", - добавила она.

При этом, комментируя хакерскую атаку на властные структуры Украины, Линде заявила о необходимости твердой единой позиции в отношении действий России.

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"Это способствует усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть весьма твердыми в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень суровыми и решительны в нашем ответе", - добавила она.

Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Содержание сайтов также не было изменено.