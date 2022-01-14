Связи с заключенным пророссийскими террористами Атаманчуком нет. Дочь 4 года пытается вернуть отца из плена. ВИДЕО

С украинским политзаключенным 70-летним Виталием Атаманчуком, который с 2018 года содержится пророссийскими террористами в тюрьме "ДНР", нет связи.

Об этом говорится в материале 24 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

В 2018 году отца Елены Виталия Атаманчука пророссийские боевики захватили в плен. Сейчас он за решеткой в ​​32-й колонии в Макеевке. 4 года подряд. В тюрьме он получил травму – перелом бедра. По версии террористов – сам упал, когда передвигался по колонии, однако дочь не верит в случайность такой травмы.

Женщина обращалась с заявлениями в международные организации, а также СБУ, президенту и омбудсмену Людмиле Денисовой. Но насобирала только толстую папку с отписками.