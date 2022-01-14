Лавров заявил, что Запад "зарвался" и пошел на обострение

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад "зарвался" и, нарушая здравый смысл, пошел на обострение, в частности требуя вернуть российские войска в казармы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что у Запада накопились обещания, а потом они были "грубейшим образом выброшены в корзину" в нарушение всех обязательств и здравого смысла.

"Обещания о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов", — уточнил министр иностранных дел РФ.

Лавров указал, что Россию категорически не могут устроить такие "неприемлемые подходы".

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Ранее Лавров заявил, что Россия примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман.