Лавров заявил, что Запад "зарвался" и пошел на обострение
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что у Запада накопились обещания, а потом они были "грубейшим образом выброшены в корзину" в нарушение всех обязательств и здравого смысла.
"Обещания о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов", — уточнил министр иностранных дел РФ.
Лавров указал, что Россию категорически не могут устроить такие "неприемлемые подходы".
Ранее Лавров заявил, что Россия примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО.
Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман.