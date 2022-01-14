Новости

Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать "прямое столкновение русских граждан Украины и военных НАТО", - Лавров

13 16493
Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать "прямое столкновение русских граждан Украины и военных НАТО", - Лавров
Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом "красных линий" и будет означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось в Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - отметил он.

По словам Лаврова, на Донбассе "несколько сотен американцев, британцев и других".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявил, что Запад "зарвался" и пошел на обострение

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    «російських громадян України»
    Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
  • Володимир Козуб
    російські громадяни України, це що за мутанти ..???
  • Yman Yman
    Красная линия - это когда Лярвову разбили носопырку и он накапал юшки на дорогу колумбийской муки.

    Русосвиньи совсем забрехались.
    Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
    Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
    А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости