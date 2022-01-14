Взломавшие сайт МИД хакеры написали "послание" на ломаном польском языке, - СМИ Польши

В "послании" украинцам, которое хакеры оставили на сайте Министерства иностранных дел, версия на польском языке выдает, что те, кто его писал, не являются носителями языка - несмотря на то, что содержание сообщения намекает на "польский след".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Так, на это обратили внимание журналисты польского издания Wprost, конкретные примеры в комментарии ЕвроПравде привели носители польского языка.

Wprost отмечает, что сообщение на польском языке написано таким образом, что позволяет предположить использование плохого переводчика - но не приводит конкретных примеров, указывающих на это.

Журналисты Wiadomosci в материале о кибератаке не указали на недостатки в польском тексте, но поставили примечание, что польскую версию приводят полностью согласно оригинальному сообщению.

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Носители языка, с которыми пообщалась ЕвроПравда, в первую очередь обратили внимание, что в обращении "Українець!/Ukrainiec!" (кстати, это можно видеть и в украинской версии) не употреблен звательный падеж.

Если в повседневном употреблении в украинском языке люди нередко используют вместо него именительный, то в польском употребление звательного падежа общепринято и обращение должно было звучать как "Ukraińcu".

Другие недостатки в тексте не столь очевидны, но носители языка указали на некоторые "ломаные" фразы, которые человек, хорошо владеющий языком, сформулировал бы иначе.

Так, искусственно выглядит фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" - поляки написали бы скорее как "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" - ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактически не употребляется.

Вместо "Dane (na komputerze) są niszczone" должны были бы написать "dane zostały zniszczone/usunięte".

Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Содержание сайтов также не было изменено.