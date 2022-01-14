Янукович подал еще один иск в ОАСК в связи с лишением звания президента, - Совгиря

Президент-беглец Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд Киева в связи с лишением его звания президента.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины способом другим, кроме как путем импичмента", - говорится в сообщении.

По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - добавила Совгиря.

Верховная Рада лишила Януковича звания Президента Украины путем принятия действующего Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.

Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду.

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