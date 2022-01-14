Янукович подал еще один иск в ОАСК в связи с лишением звания президента, - Совгиря
Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.
"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины способом другим, кроме как путем импичмента", - говорится в сообщении.
По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - добавила Совгиря.
Верховная Рада лишила Януковича звания Президента Украины путем принятия действующего Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.
Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду.