Дороги в буковинские Карпаты восстановят в ближайшие годы, - ОГА
Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Дороги в Шепот, Конятин, Долгополье, Путилу и другие села Буковины будут восстанавливать по программе "Большая стройка".
"В прошлом году вместе со Службой автомобильных дорог в Черновицкой области мы приступили к этой работе, разработали необходимую проектно-сметную документацию, и уже сейчас у нас есть определенные подрядчики на большинство участков, что позволяет нам в последующие годы поремонтировать их и обеспечить нормальный проезд в Шепот", – сказал первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.
По его словам, обеспечение отдаленных громад качественным транспортным сообщением является приоритетной задачей. Также качественные и безопасные дороги будут способствовать туристической привлекательности Черновицкой области.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" отремонтировали и построили более 14 тысяч км дорог.