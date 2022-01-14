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МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: "Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины"

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МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: "Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины"
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров.

Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", - заявил Николенко.

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Специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем, добавил Николенко.

МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины 01

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    Прекратили работу и сайты https://www.treasury.gov.ua/ Государственной казначейской службы , https://www.dsns.gov.ua/ ГСЧС , https://mepr.gov.ua/ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов , https://mva.gov.ua/ua Министерства по делам ветеранов и https://court.gov.ua/ Судебной власти Украины

    Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
  • alexandr shamov
    Да, факт... и Васька не чешись - кацапский пятак торчит.
  • Olexa Pluzh
    разом з керівниками усіх зєбланських установ(((
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