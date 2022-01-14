МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: "Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины"

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров.

Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", - заявил Николенко.

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Специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем, добавил Николенко.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.