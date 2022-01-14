МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: "Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины"
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Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров.
Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", - заявил Николенко.
Специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем, добавил Николенко.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.