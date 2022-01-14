Российские спецслужбы готовят провокации против солдат армии РФ в Приднестровье для обвинения в этом Украины, - разведка

Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбук ГУР Минобороны.

"По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доложено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсоставы оперативной группы войск РФ).

Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не поступало, но было отмечено готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению", - отмечается в сообщении.

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В информации подчеркивается: "На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу".