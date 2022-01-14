Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в три раза на фоне госрегулирования цен, - "Оператор ГТС"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".
За 1-12 января, по данным "Оператора ГТС", реэкспорт газа из Украины составил 31 млн м3. В декабре объем выкачанного из Украины газа составил 329 млн м3 газа. Это газ, который европейские компании хранят в украинских ПХГ.
По данным "Укртрансгаза" - оператора подземных хранилищ - компании-нерезиденты хранят в Украине 460 млн м3 газа.
Общие запасы составляют 12,6 млрд м3 из которых 4,7 млрд м3 - технологический газ, который нужен для функционирования ПХГ.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.