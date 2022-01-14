За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек, выявлены 1193 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 1193 больных коронавирусом. 6 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1193 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 6 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8345 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 343 165", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 676 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 445 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 34 девочки от 1 до 17 лет и 38 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 4 женщины от 45 до 77 лет и 2 мужчин 69 и 71 года.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом и 27 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1868 человек. Всего коронавирус побороли 323 652 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (200), Днепровском (175) и Дарницком (159).

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