Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС. ИНФОГРАФИКА

В течение первых девяти месяцев 2021 года Украина в пятерке крупнейших экспортеров агропродовольственных товаров в Европейский Союз.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член президиума Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, передает Цензор.НЕТ.

"Бразилия, Великобритания, США, Украина и Китай. Так выглядит пятерка стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в Европейский Союз", - написал он, добавив, что об этом говорят данные за 9 месяцев 2021 года, которые обнародовала ЕК несколько дней назад.

Лисситса отметил, что Украина экспортировала агропродовольственных товаров на общую сумму 4,4 млрд евро, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Надеюсь, в 2022 г. показатели будут не хуже", - добавил он.



Инфографика: Лисситса/фейсбук

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В то же время эксперт ссылается на статью в издании Business Ukraine, в которой говорится именно о том, что, согласно новым данным Еврокомиссии, Украина заняла четвертое место среди стран-источников агропродовольственного импорта в ЕС.

"В период с января по сентябрь 2021 года на Украину приходилось 4,8% от общего объема импорта агропродовольственных товаров в Европейский Союз общей стоимостью 4,4 млрд евро, что является увеличением на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с общим объемом за тот же период в 2020 г. Этот рост является частью общего увеличения украинского экспорта в ЕС, который вырос на 50% в течение первых трех кварталов 2021 г. и достиг 21,8 млрд долларов США", - говорится в статье.

Также сообщается, что торговля между Украиной и Европейским Союзом значительно расширилась с момента подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации с компонентом свободной торговли, а ЕС стал ведущим торговым партнером Украины, на долю которого приходится более 40% объемов торговли.

"В последние годы экспорт сельскохозяйственной продукции играет важную роль в экономике Украины в целом по мере модернизации агробизнеса и выхода на новые глобальные рынки, такие как Китай, Индия и Ближний Восток. Ожидается, что открытие рынка сельскохозяйственных земель в стране в 2021 году после долгожданных реформ поможет привлечь дополнительные инвестиции в этот сектор", – добавляют авторы статьи BU.