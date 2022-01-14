Зеленский и Алиев подписали соглашения между Украиной и Азербайджаном в сфере торговли, земли и энергетики
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, церемония подписания ряда двусторонних документов прошла в Киеве.
Как информирует Интерфакс-Украина, между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджанской республики подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов. Соответствующий документ подписали главы совместной комиссии двух стран по вопросам экономического сотрудничества, вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Между министерствами экономики Украины и Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле.
Документ подписали вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров.
Меморандум о взаимопонимании между министерствами относительно сотрудничества в аграрной сфере подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджанской республики Михаил Джаббаров.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики подписан между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в лице главы правления компании Юрия Витренко и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в лице министра экономики Азербайджанской республики Михаила Джаббарова.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра подписан между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастра и министерством экономики Азербайждана. Документ подписали исполняющий обязанности Государственной службы Украины по геодезии Сергей Завадский и министр экономики Азербайджанской республики Михаил Джаббаров.