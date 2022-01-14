Декларация между президентами Украины и Азербайджана закрепляет готовность поддержки суверенитета и противодействия угрозам, - Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы подписали совместную Декларацию между президентами Украины и Азербайджана. Мы закрепляем готовность предоставлять поддержку суверенитета, территориальной целостности наших государств и народов в международных признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, желанием обеспечить мир и стабильность в Черноморском и Каспийском регионах и за его пределами", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, позиции Декларации свидетельствуют о близости и единстве взглядов Украины и Азербайджана на вызовы и глобальные измерения.
Зеленский сообщил, что с президентом Азерйбаджана обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества.