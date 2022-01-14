Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд, - Зеленский.

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном впервые за семь лет достиг рекордных показателей – почти $1 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Товарооборот (между Украиной и Азербайджаном. – Ред.) не только не снизился, несмотря на то что происходит по всему миру, и наши государства не исключение. Несмотря на COVID-19 и вопреки пандемии впервые за семь лет товарооборот достиг рекордных показателей почти в $1 млрд", - заявил Зеленский во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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