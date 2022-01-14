Мать убитой юристки Ноздровской рассказала в суде, от кого ее дочь получала угрозы

13 января в Шевченковском суде Киева допросили мать убитой юриста Ирины Ноздровской Марию Дуняк. Во время заседания женщина рассказала, что ее дочь получала угрозы от полиции и народного депутата Антона Яценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию суда.

На заседании мать убитой женщины рассказала, что последний раз виделась с дочерью 29 декабря 2017 года, они вместе завтракали дома. Потом Ирина Ноздровская уехала на работу. Впрочем, вечером, когда дочь Ноздровской вместе со своей подругой пришли домой, Мария Дуняк спросила их не видели ли они мать, на что они ответили, что не видели. После этого, по словам женщины, в шесть часов вечера она побежала на остановку маршруток. Однако дочери там не было. Впрочем, Мария Дуняк утверждает, что в это время видела полицейскую машину рядом с магазином.

По словам матери, Ноздровской поступали угрозы.

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"Ей шли угрозы, не раз телефон звонил, она поднимала трубку, а в телефоне молчание. Сейчас я понимаю, почему она за две недели до убийства заказала баллончики (газовые баллончики. - Ред.). С этого дня она не ходила без газового баллончика", – заявила во время заседания Мария Дуняк.

Также женщина отметила, что ее дочь "не ладила с полицией" и что ей угрожали в вышгородской полиции.

"Я просила открыть личную переписку моего ребенка (в Facebook. - Ред.). Я просила рабочий стол, я просила геолокацию телефона. Геолокация телефонов, что бы вышла на полицию? Боялись? Боялись полиции", – добавила женщина.

На вопрос прокурора были ли у Ирины Ноздровской еще с кем-то конфликты, женщина отметила "с Яценко Антоном Владимировичем".

"Он угрожал, что ее зароет. Это было в машине со мной, как он ей угрожал, звонил. И только он мог заказать вместе с Москаленко ее убийство. Это был 2014 год. 2015-2016 он не давал ей работать нигде, как она работала в министерстве юстиции и он кляузы писал на нее. Никто не расследовал, правда с вас? Взяли Россошанского и все".

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Также Мария Дуняк отметила, что сын обвиняемого Юрия Россошанского бросал петарды во двор потерпевших. Кроме этого, на судебном заседании по другому делу, в 2017 году обвиняемый Россошанский обратился к Ирине Ноздровской и сказал "Ноздровская, ты плохо закончишь".