Хакеры пытались атаковать и официальный сайт НБУ: Попытки предпринимаются уже несколько дней из разных стран мира
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В ночь с 13 на 14 января 2022 г. во время глобальной атаки на правительственные веб-ресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Национального банка, которые удалось нейтрализовать", - говорится в сообщении.
Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме: "В частности – система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ".
В то же время отмечается, что защита Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве организована должным образом: с применением новейших технологий киберзащиты, эффективным использованием комплексов и систем защиты, а также механизмов обмена информацией о кибератаках и киберинцидентах между Центром киберзащиты, банками, финансовыми учреждениями и т.д.
"Учитывая хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, Национальный банк призывает банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам", - добавили в пресс-службе НБУ.
Также в Нацбанке напомнили, что кроме сайта получить официальную информацию от Национального банка можно на страницах в социальных сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
Twitter: https://twitter.com/NBUkraine
Telegram: https://t.me/nbu_ua
Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.