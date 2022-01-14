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Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский

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Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский
В Киеве прошли переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на пресс-конференции с Алиевым.

По его словам, следует активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации.

"А также мы будем и дальше работать над рядом перспектив. Среди прочего это и создание транспортного коридора, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову", - сообщил Зеленский.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ага, прямо в офшор Омана.
  • Erlich Bachman
    Це вже велике коридорівництво
  • Старый зольдат
    По транспортному коридору в Азербайджан пойдут "Сваты"?
    Впрочем, в Азербайджане такое говнище для умственно недоразвитых не употребляют.
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