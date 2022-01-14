Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский
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В Киеве прошли переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на пресс-конференции с Алиевым.
По его словам, следует активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации.
"А также мы будем и дальше работать над рядом перспектив. Среди прочего это и создание транспортного коридора, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову", - сообщил Зеленский.