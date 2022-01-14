Новости

У Азербайджана и Украины есть планы в сфере энергетики. Уверен, что они будут воплощены, - Алиев

3 06912
У Азербайджана и Украины есть планы в сфере энергетики. Уверен, что они будут воплощены, - Алиев
У Азербайджана и Украины есть планы по сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев и выразил уверенность в том, что они будут воплощены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Традиционная сфера нашего сотрудничества - это сфера энергетики. У нас есть планы относительно этой сферы, и я уверен, что они будут воплощены. Socar, государственная компания Азербайджана, серьезно настроена на это сотрудничество и имеет сейчас масштабную сеть заправочных станций по всей Украине", - сказал президент Азербайджана на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также, добавил Алиев, сотрудничество Азербайджана и Украины касается сферы нефтепереработки.

"Это та сфера, где мы можем развертывать более активное сотрудничество", - отметил президент Азербайджана.

По его словам, что касается сотрудничества в других сферах, у Азербайджана и Украины нет расхождения в позициях.

"Хочу повторить: все это сотрудничество базирует на нашей крепкой дружбе. Сегодня я делаю этот визит в начале нового года и надеюсь, что он принесет хорошие результаты как в двустороннем измерении, так и в более широком понимании в нашем сотрудничестве в будущем", - подчеркнул Алиев.

Также читайте: Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Джони Ток
    уже сто раз нужно вернуть народу УКраины отданний Кучмой Лисичанский НПЗ, который стоит и разворовывается, и продать его азербайджанско-турецкой компании, и все были бы счастливы!!! одни с работой и деньгами, а другие с украинским дизелем и бензином
  • Старый зольдат
    И что? Британская компания продала Азербайджану свои украинские активы заплатив в Украине налоги. В чем проблема? Или надо было Бене продать за бесценок через кипрский офшор Зеленского без уплаты налогов в Украине?
  • Старый зольдат
    Ильхаму я верю, а вот вот этому ..... таки нет. От слова "смовсем".
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости