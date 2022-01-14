Представитель России в ТКГ Грызлов назначен послом РФ в Беларуси

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов назначен на должность посла России в Минске. Соответствующий указ в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.

Автор: Леся Карпенко