Россия не имеет права вето на вопросы, касающиеся исключительно НАТО, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
По ее словам, у России нет вето в вопросах, касающихся исключительно НАТО.
"Эти красные линии должны быть четкими во всех предстоящих переговорах. Но между этими красными линиями и военным конфликтом есть много возможностей, которые мы должны использовать", - пояснила Ламбрехт.
Интерфакс-Украина сообщает, министр отметила, что государственный суверенитет восточных соседей ФРГ неприкосновенен.
"Не имеет права вето, когда речь идет о вопросах политических союзов, и также она (Россия. – Ред.) не может здесь нас шантажировать", – сказала Ламбрехт.
Она отметила, что наращивание РФ военной группировки у границ с Украиной происходит "вопреки всем правилам мирного существования", а "любое российское наступление на Украину" приведет к последствиям.