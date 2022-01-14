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Финляндия пока не планирует вступление в НАТО, - глава МИД страны Хаависто

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Финляндия пока не планирует вступление в НАТО, - глава МИД страны Хаависто
На сегодняшний день Финляндия не планирует становиться страной-участницей НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление, и у Финляндии нет такого проекта в будущем... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - сообщил Хаависто журналистам на телеконференции после встречи глав МИД Европейского союза во французском Бресте.

Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов поддержать Финляндию и Швецию, если они захотят вступить в НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти страны могут быстро присоединиться к альянсу, поскольку отвечают всем стандартам.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ну й дурні...
  • Андерсен a4cbf7de
    Швеция и Финляндия были бы более достойными членами НАТО, чем многие его "символические члены" подпевалы Кремля.
  • Лилия Стацкая
    Поки смажений півень у сраку не клюнув.
    Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
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