Азербайджан открыл воздушные границы для украинцев, - Госпогранслужба
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Украина 13 января была добавлена в список стран, граждане которых имеют право на въезд в Азербайджан воздушным транспортом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, путешественникам в случае прилета необходимо предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до вылета рейса.