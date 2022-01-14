Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным, - Ермак
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Во время общения с американским дипломатом директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом Ермак сказал, что Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.
"Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - заявил глава ОП.