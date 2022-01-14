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Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным, - Ермак

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Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным, - Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Во время общения с американским дипломатом директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом Ермак сказал, что Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

"Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - заявил глава ОП.

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  • Власов Сергей b3083465
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    Спасибо всем, кто в 2019-м проголосовал за Зеленского. За свой выбор надо платить…
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