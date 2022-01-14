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ВСУ получили партию путепрокладчиков БАТ-2, - Укроборонпром. ФОТО

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Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод" передало Вооруженным Силам Украины партию инженерных машин БАТ-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".

ВСУ получили партию путепрокладчиков БАТ-2, - Укроборонпром 01

"Специалисты предприятия провели ремонт агрегатов, гидравлических систем, инженерного оборудования и ходовой части. После проверки всех тактико-технических характеристик в конце года техника была передана подразделению инженерных войск ВСУ", - говорится в сообщении.

ВСУ получили партию путепрокладчиков БАТ-2, - Укроборонпром 02

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БАТ-2 – путепрокладчик, предназначенный для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, подготовке и оборудовании позиций подразделений ВСУ в районах выполнения боевых заданий.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Главное, чтобы верховный уклонист не дал команду прокладывать дороги для колон кацапской техники.....
  • Fizko Kyiv
    зе-уріни нажрався до галюніків????
  • Яр Холодний
    З "арихметикою" погано? Мої однолітки звільнялися з армії в 80-му -81-му А мені набагато менше Чи ти думаєш що його 25-літнім призивали?
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