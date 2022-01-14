ВСУ получили партию путепрокладчиков БАТ-2, - Укроборонпром. ФОТО

Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод" передало Вооруженным Силам Украины партию инженерных машин БАТ-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".

"Специалисты предприятия провели ремонт агрегатов, гидравлических систем, инженерного оборудования и ходовой части. После проверки всех тактико-технических характеристик в конце года техника была передана подразделению инженерных войск ВСУ", - говорится в сообщении.

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БАТ-2 – путепрокладчик, предназначенный для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, подготовке и оборудовании позиций подразделений ВСУ в районах выполнения боевых заданий.