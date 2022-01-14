Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Водяного с 82-мм минометов и СПГ: потерь нет, - штаб ООС
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Согласно сообщению, вблизи Водяного русские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.