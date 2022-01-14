Если будет доказано, что за кибератаками стоит РФ, это станет критерием для инициирования санкций, - посол США при НАТО Смит

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что если доказательства российской причастности к кибератакам на правительственные сайты Украины будут "безусловными", это может привести к запуску новых санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, доказательства того, что Россия совершила кибератаки, "безусловно будут классифицироваться в качестве примера возобновления агрессии против Украины, что может привести к западным санкциям против Москвы".

"Мы следим за всем, что Россия собирается делать по отношению к Украине. Мы настроены, что будут направлены некоторые усилия по дестабилизации Украины изнутри", - отметила она.

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Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечек персональных данных, по имеющейся информации, не было. Контент сайтов также не был изменен.