С воином 25-й ОВДБр Виталием Петренко, погибшим на Донбассе, простятся 17 января в Днепре

В понедельник, 17 января, в городе Днепр, на военном участке Краснопольского кладбища в 11.30 начнется церемония прощания с Виталием Ивановичем Петренко, старшим солдатом, военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 10 января в районе Донецкой области от смертельных ранений, полученных при подрыве на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: Леся Карпенко