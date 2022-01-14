Россия готовит провокацию на Донбассе под "чужим флагом", чтобы вторгнуться в Украину, - CNN

США располагают информацией, указывающей на то, что Россия подготовила группу для проведения фиктивной операции на востоке Украины, пытаясь создать предлог для вторжения.

Об этом заявил в пятницу американский чиновник в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

По словам чиновника, у США есть доказательства того, что оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против собственных марионеточных сил России - боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР".

Это утверждение перекликается с заявлением, опубликованным Министерством обороны Украины в пятницу, в котором говорится, что российские спецслужбы готовят провокации против российских войск в попытке подставить Украину. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на разведданные во время брифинга с журналистами в четверг.

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"У нашего разведывательное сообщества есть информация, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения", - сказал Салливан в четверг. "Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят это, у нашей администрации будут дополнительные подробности, чтобы поделиться ими с прессой в течение следующих 24 часов. Мы рассматриваем это как потенциальное создание повода [для российского вторжения]".

Американский чиновник сказал, что администрация Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, "которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей".

"Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", - сказал чиновник. "Мы видели эту схему в 2014 году в Крыму".

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По словам чиновника, США также наблюдают, как российские субъекты влияния начинают подготавливать российскую аудиторию к интервенции, в том числе подчеркивая нарративы об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и росте воинственности украинских лидеров.

"В декабре количество русскоязычного контента в социальных сетях, освещающего все три эти темы, увеличилось в среднем почти до 3500 сообщений в день, что на 200% больше, чем в ноябре", - отметил чиновник.