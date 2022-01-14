"Мы готовы ответить", - Ермак о кибератаке на правительственные сайты Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что практически 90% правительственных сайтов, пострадавших от кибератаки минувшей ночью, возобновили работу, в то же время Украина готова ответить на эти атаки

Об этом он сказал во время прямого онлайн-включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодня практически 90% этих сайтов возобновили работу", - отметил Ермак, уточнив, что об этом доложили на последнем совещании профильные представители правительства.

Он также сообщил, что СБУ и украинская разведка проводят "очень глубокий анализ" ситуации и уже имеют определенные мнения по поводу того, кто стоит за кибератакой.

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Ермак подчеркнул, что Украина тесно сотрудничает с международными партнерами по вопросам кибербезопасности, в том числе с США и Великобританией.

"Конечно, мы абсолютно готовы ответить на эти атаки и продолжить сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения защиты", - заявил он.

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Руководитель ОП назвал кибератаки одним из потенциальных факторов дестабилизации в Украине. Он также проинформировал, что другая стратегическая инфраструктура Украины не пострадала, поскольку имеет "очень хорошую" защиту.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.