"Мы готовы ответить", - Ермак о кибератаке на правительственные сайты Украины
Об этом он сказал во время прямого онлайн-включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на сегодня практически 90% этих сайтов возобновили работу", - отметил Ермак, уточнив, что об этом доложили на последнем совещании профильные представители правительства.
Он также сообщил, что СБУ и украинская разведка проводят "очень глубокий анализ" ситуации и уже имеют определенные мнения по поводу того, кто стоит за кибератакой.
Ермак подчеркнул, что Украина тесно сотрудничает с международными партнерами по вопросам кибербезопасности, в том числе с США и Великобританией.
"Конечно, мы абсолютно готовы ответить на эти атаки и продолжить сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения защиты", - заявил он.
Руководитель ОП назвал кибератаки одним из потенциальных факторов дестабилизации в Украине. Он также проинформировал, что другая стратегическая инфраструктура Украины не пострадала, поскольку имеет "очень хорошую" защиту.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.