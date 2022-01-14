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Организатора скандальной "вечеринки блогеров" во Львове Залиска оштрафовали

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Организатора скандальной "вечеринки блогеров" во Львове Залиска оштрафовали
Он должен оплатить 17 тыс. грн за нарушение карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

"Заседание суда состоялось 13 января. Обвиняемого Александра Залиска не было во время рассмотрения дела. Зато его адвокат заявил, что обвиняемый признает свою вину и соглашается на минимальное наказание. За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тыс. грн штрафа", - рассказал судья Галицкого райсуда Львова Олег Юркив.

Напомним, инцидент с "голодной тусой" произошел в Доме ученых во Львове 27 ноября. Тогда в День памяти жертв Голодоморов 29-летний блогер из Черновцов Александр Залиско устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Резонанс празднование приобрело благодаря скандальной истории в Instagram ведущего Владимира Остапчука, который опубликовал фото со стола вечеринки и подписал "Голодная туса".

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После огласки в СМИ львовская мэрия закрыла Дом ученых, хотя администрация здания заявляла об обмане со стороны организаторов вечеринки, которые вместо празднования обычного дня рождения на 40 человек устроили эротическую вечеринку на 100 человек в стиле БДСМ с привлечением посторонних артистов.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Если вдруг будет большая война, таких ублюдков нужно в тылу валить. Это скрытые подруснявые предатели
  • Старый зольдат
    Это тупое стадо подонков развлекалось во время войны.
  • Oresta Bartka
    Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
    1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
    2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
    3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
    4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
    5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
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