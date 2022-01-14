Организатора скандальной "вечеринки блогеров" во Львове Залиска оштрафовали

Он должен оплатить 17 тыс. грн за нарушение карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

"Заседание суда состоялось 13 января. Обвиняемого Александра Залиска не было во время рассмотрения дела. Зато его адвокат заявил, что обвиняемый признает свою вину и соглашается на минимальное наказание. За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тыс. грн штрафа", - рассказал судья Галицкого райсуда Львова Олег Юркив.

Напомним, инцидент с "голодной тусой" произошел в Доме ученых во Львове 27 ноября. Тогда в День памяти жертв Голодоморов 29-летний блогер из Черновцов Александр Залиско устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Резонанс празднование приобрело благодаря скандальной истории в Instagram ведущего Владимира Остапчука, который опубликовал фото со стола вечеринки и подписал "Голодная туса".

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После огласки в СМИ львовская мэрия закрыла Дом ученых, хотя администрация здания заявляла об обмане со стороны организаторов вечеринки, которые вместо празднования обычного дня рождения на 40 человек устроили эротическую вечеринку на 100 человек в стиле БДСМ с привлечением посторонних артистов.