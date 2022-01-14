Выборы в 18 прифронтовых громадах на востоке Украины провести невозможно, - ЦИК

Донецкая и Луганская ОГА – областные военно-гражданские администрации предоставили заключения о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных громадах этих регионов 27 марта.

Такие данные получила Центральная избирательная комиссия, отмечается в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными заключениями, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - рассказали в ЦИК.

В частности, в полученных ответах сообщается о том, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".

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Также в ЦИК привели информацию ОГА – областных ВГА, что "в условиях всеохватывающего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджоги сухостоя вблизи позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов".

"Таким образом, учитывая заключения Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявили в ЦИК.

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В комиссии напомнили, что в перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.