Выборы в 18 прифронтовых громадах на востоке Украины провести невозможно, - ЦИК
Такие данные получила Центральная избирательная комиссия, отмечается в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными заключениями, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - рассказали в ЦИК.
В частности, в полученных ответах сообщается о том, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".
Также в ЦИК привели информацию ОГА – областных ВГА, что "в условиях всеохватывающего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджоги сухостоя вблизи позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов".
"Таким образом, учитывая заключения Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявили в ЦИК.
В комиссии напомнили, что в перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.