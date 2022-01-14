Уверен на 99,9%, что за кибератакой на Украину стоит Россия, - Данилов
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в комментарии британскому телеканалу Sky News.
"Мы можем четко отследить их следы. Это российские специалисты, которые совершают эти действия", - сказал Данилов.
Он также добавил, что на 99,9% уверен, что Россия стоит за этой кибератакой.
"Я на 99,9% уверен", - ответил Данилов, на вопрос, считает ли он, что за кибератакой стоит Россия.
По его словам, это кибернападение началось в два часа ночи по местному времени в пятницу, и только через час об этом уже сообщили российские СМИ.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.