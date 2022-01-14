Байдена проинформировали о кибератаке на госучреждения Украины, - Белый дом

Президента США Джо Байдена проинформировали о кибератаке на госучреждения Украины.

Ою этом заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и наши партнеры, и союзники обеспокоены этой кибератакой, президента Байдена о ней проинформировали. Мы поддерживаем контакты с украинцами и предложили нашу поддержку, в то время как Украина оценивает, расследует и приходит в себя после этого инцидента", - сказала Псаки.

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Она отметила, что США продолжат оценивать эту атаку и консультироваться с союзниками и партнерами, включая саму Украину.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.