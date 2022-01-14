Теперь именно Москве нужно решить, как быть с дальнейшими переговорами, - Псаки

США готовы к любому развитию ситуации вокруг возможных дальнейших переговоров с Россией по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я ничего не могу анонсировать относительно дальнейших шагов и переговоров (между Россией и США - ИФ). Все делегации сейчас вернулись в столицы своих стран и обсуждают это", - сказала Псаки на брифинге.

"Я отмечу, что наше мнение и мнение президента заключается в том, что теперь за (президентом России - ИФ) Путиным и Россией - определить, что будет дальше", - отметила она.

По словам Псаки, США "готовы ко всему, что могут решить в Москве". Она вновь напомнила, что если Россия примет решение "вторгнуться в Украину", то последуют тяжелые экономические последствия, если же Москва решит вернуться к "дипломатическому пути", то "мы открыты к этому".