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В сенате США представили законопроект о санкциях против Путина в случае нападения на Украину

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В сенате США представили законопроект о санкциях против Путина в случае нападения на Украину
Сенатор-республиканец Марк Рубио представил новый законопроект о персональных санкциях в отношении президента России Владимира Путина и об экономических мерах на случай, если российские войска вторгнутся на Украину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В заявлении Рубио говорится, что законопроект предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения". Согласно законопроекту, помимо санкций против президента России он также предполагает меры против премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Рубио призвал сенаторов сотрудничать с ним и принять законопроект, "пока не стало слишком поздно".

Ранее на этой неделе сенаторы-демократы, у которых большинство в сенате, также подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину. Он предусматривает персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

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