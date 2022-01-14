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В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений. ФОТО

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В одной из отдельных механизированных бригад, выполняющей задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, состоялось обучение танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений 01

По легенде учений, танкисты по тревоге получили приказ совершить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем броневики определили главные силы противника и заставили его проявить себя.

В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений 02

Отмечается, что такие учения в бригаде проводят регулярно для поддержания высокой боевой готовности и слаженности подразделений.

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В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений 03

Напоминаем, что танковые подразделения, согласно Минским договоренностям, находятся в районах отвода от линии столкновения и участия в боевых действиях не принимают.

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
  • время
    Імперія зла має зникнути на завжди!
  • Андрей Андрей c60919f1
    мазута со своими коробками многих рашистов 200сотыми сделала , в тежелых боях доказали свое мастерство
    фронтовой удачи и солдатского везения
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