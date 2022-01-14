СБУ о кибератаке на сайты органов госвласти Украины: Есть признаки причастности хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ

Есть отдельные признаки причастности к кибератаке на сайты органов государственной власти Украины хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечек персональных данных не произошло.

Сообщается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критических государственных ресурсов, в т.ч. портал государственных услуг Дія к локализации технической проблемы и для недопущения распространения атаки. Мобильное приложение Дія работало и работает в штатном режиме.

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"Сейчас, в конце дня, мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака из-за цепочки поставок. Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что сейчас можно говорить, что есть "отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.