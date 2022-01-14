Хакеры атаковали сайты госорганов, получив доступ к правам компании-администратора, - Федоров (исправлено)
Об этом он написал в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Причины. Цепь кибератак и получение доступа к админправу компании, которая администрирует атакованные сайты. СБУ занимается этим вопросом", - написал Федоров.
Он назвал событие "явной активизацией киберфронта" и поблагодарил все службы, правоохранительные органы и партнеров Украины за содействие. "Наша команда частично перебросит силы по развитию государственных услуг в помощь ответственным органам по направлению построения системы кибербезопасности", - написал министр.
Федоров также подтвердил, что 10 из 70 атакованных сайтов государственных органов подверглись вторжению, но их контент не был изменен, утечек персональных данных также не было, "и не могло быть - это не реестры".
Как сообщалось, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на ряд правительственных сайтов. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт Дія. В настоящее время работа всех указанных интернет-ресурсов возобновлена.