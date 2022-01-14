Хакеры атаковали сайты госорганов, получив доступ к правам компании-администратора, - Федоров (исправлено)

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что масштабная атака хакеров на сайты органов государственной власти Украины в ночь с 13 на 14 января стала возможна благодаря тому, что злоумышленники получили доступ к административным правам компании, которая эти сайты администрирует.

Об этом он написал в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Причины. Цепь кибератак и получение доступа к админправу компании, которая администрирует атакованные сайты. СБУ занимается этим вопросом", - написал Федоров.

Он назвал событие "явной активизацией киберфронта" и поблагодарил все службы, правоохранительные органы и партнеров Украины за содействие. "Наша команда частично перебросит силы по развитию государственных услуг в помощь ответственным органам по направлению построения системы кибербезопасности", - написал министр.

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Федоров также подтвердил, что 10 из 70 атакованных сайтов государственных органов подверглись вторжению, но их контент не был изменен, утечек персональных данных также не было, "и не могло быть - это не реестры".

Как сообщалось, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на ряд правительственных сайтов. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт Дія. В настоящее время работа всех указанных интернет-ресурсов возобновлена.

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