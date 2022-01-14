Минобороны повысило зарплаты военным летчикам

Приказом министра обороны Алексея Резникова в рамках первого этапа повышения денежного довольствия в Вооруженных Силах Украины в 2022 году увеличены выплаты военным летчикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

Отмечается, что в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 млн грн. В среднем выплаты для каждого специалиста вырастут на 10 – 16 тыс. грн. Повышенное денежное довольствие начисляется с 1 января 2022 года.

Развитие военной авиации и ПВО – это один из наших приоритетов. Боевая авиация – это в первую очередь люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы. Я уже отмечал, что в прошлом году нам удалось на 2,5 млрд грн увеличить бюджет Минобороны. И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения для ряда категорий военных, мы уже повысили выплаты для практикующих медиков.

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Пилоты в Вооруженных Силах с 1 января также будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны. До конца января будут еще решения в этой сфере. Наша цель – в течение года постепенно подготовиться к синхронной реализации в 2023 году кадровой реформы и реформы денежного довольствия" - сказал Резников.