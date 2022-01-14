Россия уже разместила оперативников для организации саботажа в в/ч РФ от имени Украины, - Белый дом
Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
По словам Псаки, Россия разместила на Востоке Украины оперативников. По имеющейся в США информации, Россия планирует вторжение в период с середины января по середину февраля.
"У нас есть информация, что Россия уже разместила группы оперативников для проведения операций под "ложным флагом" на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе с взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях", - сказала Псаки.
Псаки утверждает, что США располагают информацией о том, что российские агенты влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об "украинских провокациях" в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение. С ноября подобная активность выросла на 200% и достигла 3500 постов и сообщений в день. С аналогичным заявлением выступил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
"Россия активно работает над созданием повода для вторжения в Украину", – сказал Кирби.
Напомним, по данным анонимного источника CNN, США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением.
По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, российские военные планируют начать эту операцию за несколько недель до вторжения. Оно же в свою очередь может состояться между серединой января и серединой февраля.