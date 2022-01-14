Россия уже разместила оперативников для организации саботажа в в/ч РФ ​​от имени Украины, - Белый дом

В Белом доме подтвердили, что у США есть данные о подготовке Россией провокаций для возможного вторжения в Украину. Вторжение РФ планирует в период с середины января по середину февраля.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

По словам Псаки, Россия разместила на Востоке Украины оперативников. По имеющейся в США информации, Россия планирует вторжение в период с середины января по середину февраля.

"У нас есть информация, что Россия уже разместила группы оперативников для проведения операций под "ложным флагом" на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе с взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях", - сказала Псаки.

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Псаки утверждает, что США располагают информацией о том, что российские агенты влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об "украинских провокациях" в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение. С ноября подобная активность выросла на 200% и достигла 3500 постов и сообщений в день. С аналогичным заявлением выступил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

"Россия активно работает над созданием повода для вторжения в Украину", – сказал Кирби.

Напомним, по данным анонимного источника CNN, США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением.

По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, российские военные планируют начать эту операцию за несколько недель до вторжения. Оно же в свою очередь может состояться между серединой января и серединой февраля.