Украина начала дополнительные контакты с партнерами по усилению кибербезопасности, – МИД

Министерство иностранных дел Украины контактирует с международными партнерами по вопросам противодействия кибератакам и усиления системы кибербезопасности, принимаются меры по защите сайтов дипломатических учреждений Украины за рубежом.

Об этом в фейсбуке сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления возможностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты. Команда специалистов МИД в сотрудничестве с другими причастными ведомствами уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины: mfa.gov.ua", - написал Николенко.

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Спикер МИД отметил, что в результате хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние IТ-системы внешнеполитического ведомства работают в штатном режиме.

"Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом", - добавил Николенко.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.